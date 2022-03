Maryla Rodowicz obawia się Łukaszenki. Była przerażona scenami w Białorusi

Po wybuchu wojny w Ukrainie Rodowicz sięgnęła pamięcią do wydarzeń sprzed 20 lat, gdy stanęła oko w oko z Władimirem Putinem. - Widziałam, że jego wodniste oczy mnie prześwietlają. Że on patrzy przeze mnie, jakbym była przezroczysta. Miał zero emocji. To było przerażające. Jakbym rozmawiała z rybą! – opowiadała niedawno "Faktowi". W podobnym tonie wyraziła się o Aleksandrze Łukaszence, który rządzi Białorusią od prawie trzech dekad.