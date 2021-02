Maryla Rodowicz przeprosiła Halinę Mlynkovą. "Jestem bardzo skrępowana"

Halina Mlynkova nie ukrywa, że wcale się nie spodziewała przeprosin od Maryli Rodowicz. "Jestem niezwykle poruszona ogromną klasą pani Maryli i to tylko pokazuje, jak wielka to artystka" – napisała Mlynkova, która całą winę zrzuca na nieuczciwego producenta. O co poszło?

Halina Mlynkova i Maryla Rodowicz nie raz dzieliły scenę Źródło: AKPA