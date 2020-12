Maryla Rodowicz zorganizowała fanom sylwestra. Bo "nie ma sylwestra bez Maryli"

Tak będzie wyglądał sylwester w telewizji

Gdy Rodowicz ogłosiła, że nie będzie witać z widzami Nowego Roku, w sieci pojawiła się konsternacja, a w mediach poruszenie. Zwłaszcza że wystąpiła na ostatnim koncercie kolęd TVP, która zazwyczaj chętnie ją zaprasza. Internauci żartobliwie pisali nawet o kolejnej przykrości, jaką zgotował mijający rok, inni o "końcu świata". No bo jak to? Sylwester bez Maryli i jej szałowej stylizacji?

Tak więc gdy okazało się, że do internetowych dyskusji zabraknie nowego sylwestrowego materiału, wybuchło zamieszanie. "Fakt" dotarł do informacji, z których wynikało, że Rodowicz po prostu nie została zaproszona przez żadną stację.

Piosenkarka i na to znalazła radę. Postanowiła wyprawić własnego sylwestra i to dzień wcześniej. Zaprosiła fanów na 30 grudnia o godz. 20.00. Sytuacja jednak okazała się dynamiczna. Niecałą dobę po wyznaniu Maryli z odsieczą przyszedł Polsat i zaprosił piosenkarkę do zabawy. Nawet jeśli cała sprawa jest chwytem marketingowym lub "wyreżyserowaną niespodzianką", to dość zręcznie rozegraną i sprawiającą fanom radość.