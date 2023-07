Maryli Rodowicz doskwiera samotność. Tak radzi sobie z nią po rozwodzie

Maryla Rodowicz to królowa sceny. Nigdy nie kryła, że estrada jest jej wielką miłością. Nie schodzi z niej do dziś, ale kiedy wraca do domu, coraz bardziej odczuwa samotność. Willa w Konstancinie nadal jest jej azylem, ale po głośnym rozwodzie wokalistka czuje mocniej, że dom jest wielki i pusty.