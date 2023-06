Marzena Kipiel-Sztuka nakryła ukochanego z inną. Na nic zdały się prośby o wybaczenie

- Nocowaliśmy w hotelu i to właśnie w naszym pokoju nakryłam go ze striptizerką z knajpy, w której grał. To był dla mnie niewyobrażalny szok. Spakowałam plecak, wyjechałam jeszcze tego samego dnia i tak skończyła się ta miłość. Nigdy nie wybaczyłam mu tej zdrady. "Rudy", bo taką nosił ksywę, do końca swoich dni żałował tego, co zrobił - wspominała aktorka.