Marzena Rogalska opłakuje przyjaciółkę. Kobiety nie dało się uratować

"Nie minął miesiąc odkąd wróciłaś do Polski Przyjaciółko Moja… Patrzyłaś na Kraków z takim zachwytem. Planowałyśmy najwyżej dzień lub dwa do przodu, ale jednak miałyśmy plany. Pytałam, kiedy cię zawieźć do Buska, do Szczawnicy, żebyś popatrzyła na swoje ukochane górki? Jeszcze chwila, jak trochę lepiej się poczuję, mówiłaś. Pierwszego dnia z Werony dzwoniliśmy do Ciebie - halo, tu Werona przesyła miłość! Nie przypuszczałam, że będzie to nasza ostatnia rozmowa…" - napisała Marzena Rogalska, na koniec wspominając tekst słynnej "Kołysanki dla Joanny", utworu skomponowanego dla Joanny Belon przez słynnego pieśniarza.