Pomaga nie wychodząc z domu. Zebrał gigantyczną kwotę

Mateusz Damięcki nie raz udowadniał, że potrafi przejść metamorfozę dla roli. Angażując się w produkcję filmu "Furioza" postawił na intensywne treningi. Od roku jego codziennym towarzyszem jest skakanka. Wykorzystał to narzędzie w szczytnym celu.

- Ważne, żeby pomagać, nawet jeżeli samemu jest się w dołku, bo to jest niebywałe, jak pomaganie działa. Dla naszej satysfakcji, dla naszego zdrowia psychicznego pomaganie działa cuda. Tak naprawdę pomagając komuś innemu, pomagamy sobie. Ta przygoda, którą rozpoczęliśmy na samym początku z Kacprem Borutą była dla mnie czymś tak budującym i tak odbudowującym mnie w środku, że polecam to każdemu - powiedział Mateusz Damięcki w rozmowie z "Dzień dobry TVN".

- Koncert dostarczył wielu wzruszeń, wielu ludziom i bardzo też pomógł. To był wspaniały czas i do dziś jeszcze spływały podziękowania za to, że taką inicjatywę podjęliśmy - powiedziała.