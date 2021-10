Mateusz Damięcki przeszedł metamorfozę. Jest nie do poznania

"Kolczyk włożyłem w ucho jak miałem 15 lat. Szukałem czegoś, co mnie odróżni od reszty. Żeby pi...y spoza ekipy wiedziały, kto tu rządzi, że wyżej nie podskoczysz. Bo jeśli nie masz szacunku, to nie masz władzy, a jak się nie będziesz o swoje napie...lał, to zawsze będziesz przeciętny i nic nie osiągniesz […]. Ucho przekłułem na imprezie u Ola, na schabowym z zamrażalnika. Szukaliśmy igły, ale ostatecznie pilnikiem zaostrzyłem sztyft kolczyka siostry Olo, który znalazłem w mydelniczce w ich łazience […]. K...a, ile było o tym potem gadania. Była beka, ale koniec końców był respekt. Jeden nieobeznany krzyknął kiedyś do mnie w szkole na korytarzu: 'ty pedale'. Dostał w ryj, aż się zalał i nakrył nogami. Kilka miesięcy potem, początek nowego roku szkolnego – znowu jeden próbował szczęścia […]. Krzyknął: 'cwelu'. Chciałem mu wymierzyć sprawiedliwość w przerwie. Ale nie zdążyłem. Zrobili to za mnie koledzy, potem go do mnie przyprowadzili, a ten przeprosił grzecznie i powiedział, że więcej nie będzie" - czytamy na instagramowym koncie aktora.