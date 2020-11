Mateusz Damięcki śmieje się z Bayer Full i krytyki Kazika. "Czy ktoś coś?"

Mateusz Damięcki na swoim instagramowym profilu odniósł się do słów wokalisty zespołu disco-polo Bayer Full, który w jednym z wywiadów stwierdził, że nikt nie słucha już Kultu Kazika. Na Świerzyńskiego posypały się gromy, nie zabrakło też żartów.

Na instagramowym koncie Mateusza Damięckiego pojawiło się zdjęcie aktora pozującego na tle baneru z reklamą nowej płyty Kultu. I podpis: "Czy ktoś coś? Bo ja pierwsze słyszę...". Kilka słów wystarczyło, by podsumować głośną wypowiedź Sławomira Świerzyńskiego i wywołać uśmiech na twarzach fanów. Damięcki, który uwielbia komentować to, co dzieje się w polskiej polityce czy w show-biznesie, nie mógł przejść obojętnie nad zaskakującymi słowami wokalisty grupy Bayer Full.

Lider grupy oznajmił w jednym z wywiadów, że nikt nie słucha już Kultu, nikt o takim zespole nie pamięta.

Świerzyński w poniedziałek gościł w Polsat News w programie "Debata Dnia", gdzie rozmawiano o kontrowersjach wokół państwowych dofinansowań dla artystów. Prowadząca przytoczyła słowa Kazika, który jest przeciwnikiem dotacji. " Rząd nie może ci dać żadnych pieniędzy, bo ich nie ma. Jeśli jednak komuś daje, to znaczy, że przedtem komuś zabrał. Zabrał setkom tysięcy uczciwie pracujących ludzi, którym teraz na dodatek zamyka interesy. Nie chcemy tych ukradzionych wam pieniędzy" - pisał lider Kultu.

Kazik namawia fanów na kupowanie płyty zespołu, by w ten sposób mu pomóc w trudnych czasach.

Świerzyński, który znalazł się na liście beneficjentów rządowego programu wsparcia, stwierdził: - Bayer Full sprzedał w Polsce 17 i pół miliona płyt, na fakturę, i od tego wszystkiego odprowadził podatki. My jako zespoły disco polo płacimy potężne podatki i opowiadanie takich bzdur, że "nie chcemy waszych pieniędzy", to... Kto pamięta taki zespół jak Kult, na litość boską?

Pamiętacie? Damięcki najwyraźniej tak.

