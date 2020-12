W serialu HBO uwodzi. W przeszłości walczyła z anoreksją

- Przyczyna? Więcej niż jedna. Pragnienie zwrócenia na siebie uwagi, potrzeba bliskości. To był drastyczny sposób na powiedzenie 'Jestem tu, spójrz na mnie' - przytacza wypowiedź aktorki brytyjska gazeta "The Sun".

Ze skutkami zaburzeń Matilda de Angelis żyje do dziś, bo jak podkreśla, z tą choroba nie da się defektywnie wygrać, można jedynie nauczyć się z nią żyć. - Dla mnie anoreksja była sposobem na zobaczenie siebie i była przerażająca, a ty nosisz ją ze sobą całe życie. Nigdy nie dasz sobie z tym całkowicie rady - czytamy w artykule brytyjskiego dziennika. Jak zaznacza wychowana nieopodal Bolonii gwiazda, jej życie do dziś jest naznaczone anoreksją. Obserwując to, jak wygląda dziś kreowany m.in. w mediach społecznościowych świat i biorąc pod uwagę własne problemy z samoakceptacją wyglądu, Matilda de Angelis stara się przełamać kult idealnego ciała.