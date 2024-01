Matka Michała Wiśniewskiego przeżyła traumę za traumą. Myślała o najgorszym

"Andrzej leżał martwy w kałuży krwi. Włosy mu posiwiały, Jego skóra była biała jak pergamin. Zrobił to, co mówił. Po mieszkaniu biegał przerażony kot. Chłopcy, którzy zostali na progu domu, chcieli wejść do środka, ale im nie pozwoliłam (…) "Kiedy nazajutrz chłopcy wrócili do domu, wszystko już było posprzątane, a pokrwawione ubrania i szmaty, którymi szorowałam podłogę, spalone. Paliłam je w nocy, w ogrodzie, szmata po szmacie. Żeby nie zostawić żadnych śladów. To był horror, straszny koszmar senny. Ale znacznie gorszy, bo prawdziwy" – ujawniła.