Matthew Perry w kiepskiej formie. Te zdjęcia nie uspokoją jego fanów

Pod koniec maja tego roku wyemitowano program "Przyjaciele: spotkanie po latach". To długo wyczekiwana okazja, by zobaczyć szóstkę aktorów kultowej produkcji znowu razem. Nie był to niestety kolejny odcinek ukochanej przez miliony widzów na całym świecie serii, a jedynie rozmowa w studio i wspominki.