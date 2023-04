Max Barskih: Zaczynam od nowa. Czuję silną potrzebę, by pokazywać ukraińską odrębność

I to wszystko sprawiło, że zapragnąłem zwrócić się do tych kobiet i dalej, osób, które tkwią w toksycznych związkach. Chciałbym dodać im odwagi, by wyrwały się z niezdrowej sytuacji. Choć wiem, że to cholernie trudne. Ale czas, by powiedzieć, że przemocowe związki nie są niczym normalnym i nie powinny być akceptowane w społeczeństwie. Chcę mówić: "idź w stronę zdrowego życia, poczucia bycia kochanym. Prawdziwie kochanym". I właśnie w tej piosence zwracam się do mojego przyjaciela. A moim przyjacielem jest mój słuchacz. I tak długo, jak będzie potrzebował słyszeć takie słowa, słowa otuchy, będę to robić.