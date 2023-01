Mąż Agnieszki Kaczorowskiej zamieścił szczery post. Pisze o używkach i trudnym momencie w życiu

"Wokół nas jest pełno facetów, którzy w życiu nie przyznaliby się do tego, do czego przyznałem się powyżej. Jeśli mój profil może nieść coś dobrego, to niech dziś przyniesie taki message: rozejrzyjmy się wokół i spójrzmy z uważnością na bliskich nam mężczyzn. Może akurat któryś z nich potrzebuje pogadać" - podsumował.