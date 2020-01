Mąż Dolly Parton pokazał się publicznie po 40 latach

Niektóre osoby związane z show-biznesem dbają o swoją prywatność. Ale mąż Dolly Parton jest w tym mistrzem świata.

Słynna piosenkarka i ikona muzyki country poślubiła Carla Deana w 1966 r. Poznali się 2 lata wcześniej w, a jakże, Nashville. Parton nazywa Carla "swoim największym fanem". Ale prawda jest taka, że mąż widział ją podczas występu na żywo tylko raz, w 2011 r. Siedział na widowni programu "The Ellen DeGeneres Show".

Choć Parton bardzo do kocha, to para od lat wiedzie odrębne życie. Mieszkają w osobnych domach znajdujących się na terenie ich rozległej posiadłości w Brentwood w stanie Tennessee.

- Carl jest niezwykle samotniczy i bardzo rzadko opuszcza dom. Tylko kiedy naprawdę musi – zdradza źródło "National Enquirer", które dodaje, że mąż gwiazdy ogranicza kontakty z innymi ludźmi do absolutnego minimum.

I do takiej sytuacji musiało najwyraźniej dojść pod koniec grudnia, kiedy mąż Dolly Parton został sfotografowany przez paparazzi. Zdjęcia trafiły do sieci dopiero teraz. I jak podkreślają zachodnie serwisy, to nie lada gratka. Bo ostatnim razem Carl dał się sfotografować 40 lat temu.