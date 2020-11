Mąż Felicjańskiej dawniej był z córką Wajdy. Czemu im nie wyszło?

Paul Montana nie ma szczęścia do kobiet. Wszyscy przekonaliśmy się o tym, gdy pod koniec 2019 r. media obiegła informacja o aresztowaniu jego i Ilony Felicjańskiej, która podczas awantury po spożyciu alkoholu ugryzła go w łydkę. Obecnie para jest w separacji.

Jednak to nie pierwszy medialny związek Paula Montany. Okazuje się, że biznesman kilkanaście lat temu był narzeczonym Karoliny Wajdy, córki Beaty Tyszkiewicz i Andrzeja Wajdy. Uchodzili za świetnie dobraną parę.

- Byliśmy parą przez siedem lat, potem zerwaliśmy na pół roku. Wyjechałem do Londynu. Gdy wróciłem, kupiliśmy bilety do Miami i mieliśmy jechać, wziąć ślub. W końcu nie doszło do tego. Nigdy nie wyjechaliśmy. Wszyscy zakładali, że się pobraliśmy, bo wystąpiliśmy razem na okładkach wielu gazet - zdradził Montana w rozmowie z Plejadą.