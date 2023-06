Mąż Katarzyny Niezgody jest znany. Będziecie zaskoczeni, iloma rzeczami się zajmuje

Świeżo upieczony mąż uchylił rąbka tajemnicy ceremonii. — To był piękny, radosny dzień. Do końca utrzymywaliśmy przed gośćmi wszystko w tajemnicy, zarówno miejsce, jak i godzinę. Udało się, zrobiliśmy wszystkim niespodziankę. Zależało nam na kameralnej imprezie. To był ślub z najbliższymi osobami, a że mamy ich sporo i tak było powyżej stu osób. Gdybyśmy chcieli zaprosić wszystkich znajomych, na imprezie byłoby z pięćset osób. Przyjechali najbliżsi znajomi z całej Polski, są ważni w naszym życiu, zawsze o nas pamiętają - wyznał.