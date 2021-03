Mąż Kate Garraway momentami nie daje rady. Wprost mówi żonie, że chce umrzeć

Derek Draper, były doradca polityczny, obecnie mąż dziennikarki Kate Garraway, w zeszłym roku zachorował na COVID-19. Choroba miała u niego dość ciężki przebieg, powodowała ogromne problemy z oddychaniem. 53-latek trafił do szpitala w marcu i nie opuścił go aż do dziś.