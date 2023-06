Mąż Tori Spelling zapowiedział rozwód. Wiadomość szybko zniknęła z sieci

Ale po kilku godzinach wpis został usunięty. Teraz fani celebryckiej pary komentują ostatnie zdjęcie McDermotta z rodziną, pytając, co się właściwie stało. "Czy nie brałeś rozwodu kilka godzin temu? Gdzie się podział tamten wpis?", "To trwa od lat. W tym momencie nie sądzę, że będzie to dla kogokolwiek niespodzianką, kiedy to ogłoszą", "Skasował wpis, ale wszyscy wiemy, że to biedne małżeństwo wisi na włosku" - czytamy w licznych komentarzach.