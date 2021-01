Media nie mają wątpliwości. Kim Kardashian i Kanye West rozwodzą się

Amerykańskie media nie mają wątpliwości. Po sześciu latach małżeństwa Kim Kardashian planuje rozwód z Kanye Westem. Mówi się, że wynajęła już znaną prawniczkę, poprosiła męża o wyprowadzenie się z ich domu i przygotowuje się do batalii sądowej. W związku pary od dłuższego czasu nie działo się najlepiej. Dziś już niewielu pamięta, jak wielkie uczucie ich połączyło. Poznali się w 2004 roku, ale dopiero w 2007 roku zaczęli utrzymywać bliższe relacje. Na drodze do ich szczęścia "stanęła" wówczas seks-taśma Kim, która wyciekła do sieci. Raper zdystansował się do Kardashian na kilka dobrych lat, w czasie których ona zdążyła m.in. wyjść za mąż i rozwieść się. Za początek oficjalnego związku Kim i Kanye uznaje się rok 2012, kiedy West poinformował na Twitterze, że uprawiał seks z Kardashianką. Rok później na świecie pojawiło się ich pierwsze dziecko, North West. W 2014 roku para się pobrała. Obecnie wychowują wspólnie czwórkę dzieci.

