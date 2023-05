Meduza i John Newman na Sunrise Festival 2023! Kultowy elektroniczny festiwal z kolejnymi ogłoszeniami artystów

Największym zaskoczeniem i jednocześnie największą gwiazdą, która znalazła się w dzisiejszym ogłoszeniu to formacja Meduza. Włoskie trio ma na koncie nominację do nagrody Grammy i miliony odsłon w serwisach streamngowych, nikomu nie trzeba przedstawiać takich hitów jak "Lose Control" czy "Piece of Your Heart". Na Sunrise pojawi się także John Newman, który po krótkiej przerwie powrócił na scenę w całkiem nowej odsłonie. Jego ostatnie sety to gratka dla fanów złotych czasów electro i progressive house. Po raz pierwszy do Kołobrzegu zawita również duet Agents of Time, których z pewnością znają wszyscy fani słynnej wytwórni Afterlife. Mieszanka tanecznych melodii z nastrojowymi wokalami to znak rozpoznawczy Andrea Di Ceglie i Luigi Tutolo. To nie jedyny artysta Afterlife, który pojawił się dzisiaj w ogłoszeniu. Do programu dołączyli także Fideles, których w ostanim czasie mogliśmy usłyszeć w najpopularniejszych klubach elektronicznych jak Printworks, Fabric w Londynie, Amnesia na Ibizie czy paryskim Rex Club. Ich muzyka gości w setach Solomun’a czy Laurent Garnier, co potwierdza ugruntowaną pozycję muzyków na scenie elektronicznej.