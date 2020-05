Megan Fox znudziło życie rodzinne? Mąż zamieścił wymowny wpis

Megan Fox i Brian Austin Green poznali się na planie sitcomu "Hope & Faith" w 2004 r. Ona miała 18 lat, on 30. W 2006 r. ogłosili swoje zaręczyny, które zerwali trzy lata później. Jednak bardzo szybko wrócili do siebie i 10 lat temu wzięli ślub. Wspólnie wychowują trzech synów w wieku 4, 5 i 8 lat, ale jak sugerują zdjęcia fotoreporterów i sam mąż aktorki, Fox zbudziła się rodzinnym życiem.

Jak podaje serwis TMZ, Fox była ostatnio widziana w towarzystwie znanego rapera, z którym wyskoczyła na kawę i później wróciła z nim do swojej posiadłości. Podejrzenie romansu podsyca fakt, że aktorka na czas pandemii zamieszkała z dala od męża i synów.

Gwoździem do trumny związku Fox i Greena wydaje się być wymowna wiadomość, którą mąż aktorki zamieścił na Twitterze. Pisał w niej o "motylach, które znudziły się siedzeniem na jednym kwiatku" i "wielkim świecie", który te motyle chcą poznawać.

Mężczyznom, z którym Fox spędzało ostatnio czas sam na sam, jest artysta znany jako Machine Gun Kelly . 30-letni raper i okazjonalny aktor ("Bird Box", "The Dirt") nie był nigdy w formalnym związku, ale ma 12-letnią córkę Casie.

- W całym swoim życiu byłam tylko z dwoma mężczyznami. Z moim ukochanym z młodości i Brianem. Nie mogłabym pójść do łóżka z kimś, kogo nie kocham, już sam ten pomysł wywołuje we mnie mdłości. Nigdy nawet nie pomyślałam o przygodzie na jedną noc – tak Megan Fox mówiła kilka lat temu. Nie oznacza to jednak, że jej małżeństwo z gwiazdorem "Beverly Hills 90210" było idealne.