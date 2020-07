Meghan i Harry jeżdżą "najmniej ekologicznym autem, jakie istnieje"

"Jak można się domyślić, patrząc na ten model, nie trzyma się on zbyt dobrze drogi, a jego użytkowe korzenie oznaczają, że nie jest też komfortowy. Escalade nie należy też do ekonomicznych samochodów, a do tego często się psuje. Zaskakująco, mimo tych wad, duży SUV Cadillaka cieszy się sporym zadowoleniem właścicieli. Wszystko dlatego, że jest to przede wszystkim samochód, który ma robić wrażenie na ulicy, a w tej kategorii nie ma sobie równych w tym przedziale cenowym" - czytamy w serwisie Moto.wp.pl.