Meghan i Harry na nowym nagraniu. Nie wymigali się od książęcych obowiązków

Małżonkowie kilkukrotnie zwracali uwagę, że wieloletnia działalność organizacji jest oparta na inicjatywie królowej Elżbiety II. Była to więc dobra okazja, aby jej za to podziękować. A także podlizać się po ostatnich wyczynach.

- Mieszkałam w Kanadzie przez kilka lat, ale dopiero po dołączeniu do rodziny mogłam poznać wielu młodych ludzi w całej organizacji - powiedziała księżna. - Jeśli przychodzili z pytaniem, zawsze oferowali rozwiązanie. I to właśnie uważam za tak inspirujące, ale nie tylko dlatego jestem niesamowicie dumna, że mogę współpracować z Queen's Commonwealth Trust, ale też z tego powodu, że to kontynuacja dziedzictwo twojej babci - dodała zwracając się w stronę męża.

Para motywowała zebranych do dalszego działania. 35- letni książę Harry przyznał, że sam chciałby być częścią ich akcji, ale czuje się już za stary. Starsza o 4 lata Meghan szybko na to zareagowała słowami: "Przestań, wcale nie jesteśmy starzy!". Dodała jednak, że świat należy do młodych, w tym do jej syna Archiego.