Meghan Markle jest w drugiej ciąży. Planuje przerwę po narodzinach córki

Meghan i Harry dodali także, że ich pociecha przyjdzie na świat latem. Małżeństwo planuje również wzięcie długiego urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego. "Oboje wezmą sobie trochę wolnego" - powiedziało źródło bliskie parze w rozmowie z "Vanity Fair". "Będzie lato i chcą gdzieś wyjechać, aby cieszyć się narodzinami dziecka". Kiedy w 2019 r. urodził się Archie, wnuk królowej Elżbiety musiał wrócić do pracy w ciągu tygodnia i poleciał do Holandii, by pełnić swoje obowiązki.