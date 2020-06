Kariera przyjaciółki Meghan Markle zawisła na włosku. Usłyszała zarzuty o rasizm

Dotkliwe skutki awantury w sieci

Nie wystarczyły przeprosiny ani obietnica, że Jessica Mulroney przemyśli swoje zachowanie. Kariera przyjaciółki żony księcia Harry'ego zaledwie w ciągu dwóch dni zawisła na włosku. Wszystko za sprawą wymiany zdań, do której doszło w sieci pomiędzy Mulroney a popularną blogerką Sashą Exeter. Pochodząca z Toronto, czarnoskóra influencerka, zamieściła niedawno w mediach społecznościowych poruszające wideo, w którym wyznała, że Mulroney, groziła jej podczas dyskusji o rasizmie.

Jak stwierdziła Exeter, znana z telewizyjnego show "I DO REDO" gwiazda niezwykle agresywnie zareagowała na dość ogólne stwierdzenia, które padły na temat uprzywilejowanej pozycji białych w toczącej się już nie tylko w USA dyskusji na ten temat. Kiedy zarzuciła Mulroney, że ta nie wspiera akcji Black Lives Matter, przyjaźniąc się jednocześnie z najpopularniejszą czarnoskórą kobietą na świecie, usłyszała ze strony gwiazdy groźby.

Straciła pracę z dnia na dzień

Przyjaciółka Meghan poinformowała blogerkę, że doniosła na nią firmom, z którymi współpracuje i że życzy jej powodzenia w karierze. Jak wyznała Exeter, po odczytaniu wiadomości była sparaliżowana ze strachu, obawiając się, co konkretnie przekazała współpracującym z nią markom Mulroney i jak mogła tym samym zaszkodzić jej karierze. Kiedy sprawa tej korespondencji wyszła na jaw, okazało się, że przyjaciółka Meghan najbardziej zaszkodziła sobie.

Jako pierwsza ze współpracy z Mulroney zrezygnowała telewizja CTV, wycofując z ramówki jej ślubne reality show. Jak tłumaczy w oświadczeniu stacja, postawa gwiazdy stoi w jawnej sprzeczności z ich zobowiązaniem do różnorodności i równości dla wszystkich. Przyjaciółka Merkle przestanie się także pojawiać w najpopularniejszym talk show dla kobiet "Cityline", gdzie występowała w roli ekspertki. Współpracę ze stylistką i gwiazdą telewizji zakończyła też firma odzieżowa Hudson's Bay, której Mulroney była ambasadorką.

W czwartek Mulroney wydała w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym przyznaje się do błędu.

"Zdaję sobie sprawę bardziej niż kiedykolwiek z tego, jak bycie białą, uprzywilejowaną kobietą stawia mnie daleko przed tak wieloma, a w szczególności przed tymi, którzy są w czarnej społeczności. I choć nie mogę zmienić przeszłości, mogę zrobić to, co do mnie należy, aby w przyszłości robić lepiej. Szanuję decyzję CTV i postanowiłam w tym momencie odejść od moich zawodowych obowiązków. Zamierzam poświęcić ten czas na refleksję, naukę i skupienie się na mojej rodzinie. Chcę również podkreślić, że nie mam zamiaru podejmować żadnych działań prawnych. Myliłam się i jest mi bardzo przykro" - napisała na Twitterze.