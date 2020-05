Przed swoim ślubem Meghan Markle pokłóciła się z Kate Middleton. O co poszło?

Dnia 19 maja minęły 2 lata od zaślubin księcia Harry'ego i Meghan Markle. Ten dzień był wyjątkowy w historii rodziny królewskiej. Gdy rozwiedziona Afroamerykanka wchodziła do brytyjskiej rodziny królewskiej, wieszczono rewolucję. Wybranka księcia Harry'ego okazała się innej narodowości i rasy, dodatkowo jest od niego starsza i ma bardziej skomplikowaną przeszłość. Mimo to zaufano Meghan Markle, a ona swoim postępowaniem udowodniła, że daleko jej do kierowania się książęcą perspektywą.