Meghan i Kate nie zaprzyjaźniły się. Wyciekły pałacowe plotki

W książce Toma Quina "Kensington Palace: An Intimate Memoir From Queen Mary To Meghan Markle" autor rozmawia z pracownikami, którzy pełnili służbę, gdy Meghan i Harry mieszkali w pałacu. To właśnie autor opisał, dlaczego księżna Kate i nowa członkini rodziny królewskiej nie mogły mieszkać pod jednym dachem.