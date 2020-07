Meghan Markle i książę Harry pokazali się po dłuższej przerwie

Meghan Markle i książę Harry rzadko występują publicznie, odkąd przeprowadzili się do Los Angeles. Tym razem para postanowiła zaskoczyć swoich fanów i pokazała się razem po dłuższej przerwie.

Książę Harry i Meghan Markle na początku bieżącego roku podjęli dość kontrowersyjną decyzję. Książęca para zrezygnowała z obowiązków należących do członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Wybór ten wiąże się z całkowitą niezależnością finansową, a także brakiem dostępu do wszystkich korzyści wynikających z przynależności do tzw. royalsów. Małżeństwo postanowiło rozpocząć nowe życie. Początkowo szczęścia szukali w Kanadzie, ale później przeprowadzili się w rodzinne strony Meghan.

Książęca para odkąd wiedzie spokojne życie w Los Angeles, gdzie wychowują swojego syna. Ostatnimi czasy Meghan i Harry rzadko kiedy pokazują się publicznie. Wyjątek stanowią ważne wydarzenia jak np. pierwsze urodziny Archiego czy zabójstwo George’a Floyda. Tym razem dali o sobie znać po raz kolejny.

Para Sussex opublikowała nagranie, w którym namawia do naprawienia krzywd kolonializmu. W środowe popołudnie, podczas internetowego spotkania Queenwe Commonwealth Trust, którego ambasadorami wciąż są Sussexowie, wnuk królowej i jego żona zwrócili się do Brytyjczyków, od których jeszcze kilka miesięcy na dobre chcieli się odciąć. Meghan i Harry zachęcali Wielką Brytanię do policzenia się ze swoją kolonialną przeszłością.

- Gdy spojrzymy na Wspólnotę, nie będziemy w stanie iść naprzód, jeśli nie uznamy jej przeszłości. Tak wielu ludzi wykonało niesamowitą robotę, uznając przeszłość i próbując naprawić te krzywdy, ale myślę, że wszyscy wiemy, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Nie będzie to łatwe, a w niektórych przypadkach nie będzie wygodne, ale trzeba to zrobić, ponieważ... wiecie co? Wszyscy na tym skorzystają - powiedział Harry.

Głos w tej sprawie zabrała także Meghan Markle.

- Będziemy musieli być teraz trochę niewygodni, ponieważ tylko poprzez przepychanie się i ten dyskomfort uda nam się osiągnąć to, do czego dążymy - dodała.