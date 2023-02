Meghan Markle liczyła na miliardy. Srogo się zawiodła

Meghan Markle ma obsesję na punkcie pieniędzy

Brytyjscy eksperci są przekonani, że to Meghan wpadła na pomysł przekuwania niewątpliwej sławy w pieniądze. Dlaczego? Tom Bower, specjalista od rodziny królewskiej i autor książki "Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors", uważa, że Markle jest wyrachowana i ma obsesję na punkcie posiadania dóbr materialnych. I to właśnie dlatego zdziwiła się, poznając przed laty księcia Harry'ego, że ten nie posiada milionów na koncie.