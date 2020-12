Meghan Markle nie odpuszcza Archiemu. Zatrudniła sztab opiekunek i ekspertów

Książę Harry i Meghan Markle na początku bieżącego roku podjęli dość kontrowersyjną decyzję . Książęca para zrezygnowała z obowiązków należących do członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Wybór ten wiąże się z całkowitą niezależnością finansową, a także brakiem dostępu do wszystkich korzyści wynikających z przynależności do tzw. royalsów. Małżeństwo postanowiło rozpocząć nowe życie. Początkowo szczęścia szukali w Kanadzie, ale później przeprowadzili się w rodzinne strony Meghan.

"Ma armię ekspertów, którzy pilnują, by Archie dobrze dorastał. Są logopedzi, terapeuci behawioralni, hiszpańskojęzyczna niania, która upewnia się, że będzie dwujęzyczny, instruktorki jogi dla dzieci… jak to nazywasz, Archie ma wszystko. Meghan chce mu wynagrodzić fakt, że z powodu pandemii nie ma dzieci w jego wieku, z którymi mógłby się zintegrować i pobawić. Zatrudniła najlepszych ekspertów od dzieci, jakich można kupić za pieniądze, ale wciąż gdzieś krąży w pobliżu podczas jego lekcji – co jest w pewnym sensie sprzeczne z celem tego wszystkiego, ale pracownicy nie mają innego wyjścia, jak zaakceptować to, ponieważ jest księżniczką i ich zatrudnia" - czytamy.