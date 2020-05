Meghan Markle pisała pamiętnik będąc w Anglii? To mogłoby obnażyć rodzinę królewską!

Każdy, kto śledził losy Harry'ego i Meghan, wie, że krótki czas ich pobytu w Wielkiej Brytanii był dość burzliwy. Z resztą rozstanie z hukiem z monarchią, oficjalnymi obowiązkami i pieniędzmi jest dowodem na to, że w pałacu Buckingham nie działo się dobrze. Na pewno powstałby z tego fantastyczny piąty sezon serialu The Crown, ale póki co... ponoć powstał pamiętnik.

Daily Mail należy do grupy tytułów, z którymi małżeństwo Susseksów zacięcie walczy, to także przeciwko wydawcy tytułu wytoczyli proces o naruszenie dóbr osobistych. Teraz w rozmowie z tajemniczą znajomą Meghan dowiaduje się, że istnieją zapiski z tego burzliwego okresu życia księżnej. Wiadomo, że takie notatki mogłyby skrywać wiele "smakowitych" plotek na temat rodziny Harry'ego, obnażyć to, co brytyjska monarchia wolałaby zatrzymać w murach pałacu.