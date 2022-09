Meghan Markle spotkała się ze wzgardą. Filmik krąży już w sieci

Morgan świadomie przywołuje uczucia Karola, bo wie, że brytyjskie tabloidy codziennie żywią się domniemaną niechęcią króla do Meghan. Podglebie nastrojów jej wrogich jest bardzo silne. Jak pisze The Sun, Karol uznaje Meghan za osobę niepożądaną i chce ograniczyć jej udział w oficjalnych uroczystościach po śmierci Elżbiety II do minimum.