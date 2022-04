Meghan Markle straciła przyjaciela. Wydała specjalne oświadczenie

Z mężczyzną połączyła księżną dobroczynność i miłość do zwierząt. To podobno Juste, który był trenerem psów i behawiorystą, namówił Meghan, by zaangażowała się w działania organizacji Mayhew, działającej właśnie na rzecz zwierząt. Tak się też stało, choć na początku tego roku ograniczyła swoją aktywność w instytucji.