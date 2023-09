Meghan Markle w Niemczech. Zawartość jej walizek była warta fortunę

Meghan Merkle wzięła udział w niezwykłym wydarzeniu sportowym w Niemczech. Mowa o zawodach Invictus Games w Düsseldorfie, które odbywają się na Merkur Spiel-Arena. Dla księcia to wyjątkowy czas w roku, ponieważ to właśnie on jest pomysłodawcą tych zawodów.