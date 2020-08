Meghan Markle w tanecznym show? "Byłaby świetna"

Meghan Markle w "Tańcu z gwiazdami"? To całkiem prawdopodobne. Producenci programu z taką uczestniczką mieliby murowany hit.

Odkąd Meghan Markle wyprowadziła się z księciem Harrym do Stanów i postawiła na życie z dala od rodziny królewskiej, otworzyło się przed nią wiele możliwości. Nie kryła, że chce wraz z mężem kontynuować swoją pracę jako społeczniczka i aktywistka oraz skupiać na działalności charytatywnej, tworząc własną fundację.

Bardzo szybko równocześnie zaczął upominać się o nią show-biznes i branża filmowa. Meghan zdążyła m.in. nawiązać współpracę z Disneyem i podłożyć głos do filmu o słoniach. Spekuluje się także, że księżna być może na dobre wróci do aktorstwa. Zanim jednak to nastąpi, apetyt na współpracę z Meghan mają producenci popularnych programów. Niedawno mówiło się o tym, że mogłaby nawet wziąć udział w… reality show.

Meghan Markle może wystąpić w reality show

Z najnowszych doniesień wynika, że nad zaproszeniem żony księcia Harry’ego do najnowszej edycji zastanawia się… ekipa programu "Dancing with the Stars", czyli amerykańskiej wersji "Tańca z gwiazdami".

Meghan ma wszystko, czego oczekują widzowie po uczestniczce tego typu show – rozpoznawalność, temperament, charyzmę, wysoki status, i dorobek artystyczny, obejmujący nawet udział w programie rozrywkowym (zaczynała karierę m.in. w "Deal or no deal", czyli "Grasz czy nie grasz", jako hostessa z teczką z pieniędzmi). Wszystko to sprawia, że Meghan staje się idealną wręcz uczestniczką i naprawdę łakomym kąskiem dla producentów.

Jeden z jurorów, Bruno Tonioli, przyklaskuje temu pomysłowi. – Skoro Meghan jest teraz w Los Angeles, chętnie bym ją zobaczył na parkiecie. Byłaby świetna – powiedział w rozmowie z "Extra". – Udział w tym programie pokazałby ją w innym świetle: zabawną i bardziej przystępną. To byłoby fantastyczne – dodał.

Oglądalibyście "Taniec z gwiazdami" z księżną Meghan na parkiecie?