Meghan Markle zadzwoniła do królowej Elżbiety. O czym rozmawiały?

Na uroczystości pojawili się najważniejsi członkowie rodziny królewskiej jak m.in. królowa Elżbieta, książę Karol czy jego synowie - William i Harry. Zabrakło jednak Meghan Markle, która nie mogła pojawić się na ceremonii . Z uwagi na zaawansowaną ciążę Meghan lekarze odradzili jej tak długą podróż samolotem. Mimo to, jak zapewniają źródła bliskie Sussexom, Meghan także pogrążona jest w żałobie i opłakuje utratę członka rodziny.

Jak się okazuje, żona księcia Harry’ego odbyła jednak rozmowę telefoniczną z Elżbietą. Informator bliski księżnej Sussex poinformował magazyn "People", że Meghan Markle oraz jej syn Archie zadzwonili do królowej, by złożyć jej osobiście kondolencje. "Meghan i Archie rozmawiali z królową kilka dni przed ceremonią. Meghan dzwoniła też do Harry'ego chwilę przed pogrzebem jego dziadka" - czytamy.