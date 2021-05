Meghan napisała książkę dla dzieci. Mogła za nią dostać bajońską sumę

Gdy tylko pojawiła się informacja o książce, to wielu zaczęło się zastanawiać, ile księżna dostała za napisanie jej. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Według biografki księcia Harry'ego, Angeli Levin, jego żona mogła otrzymać bardzo wysoką zaliczkę. Pisarka powiedziała "The Sun", że szczegóły umowy księżnej Sussex nie zostały ujawnione, ale "krążą pogłoski o zaliczce w wysokości 500 000 funtów". To odpowiada blisko 700 tys. dolarów, co na nasze daje ok. 2,6 mln złotych.