Meghan Trainor spodziewa się drugiego dziecka. Zdradziła to w programie na żywo

Meghan Trainor zasłynęła utworem "All About That Bass", ale ostatnio głośno jest o artystce nie tyle z powodu kolejnych przebojów, co kolejnej ciąży. 29-letnia gwiazda, która przed dwoma laty po raz pierwszy została mamą, właśnie poinformowała fanów, że znów spodziewa się dziecka. Do małego Riley'a za kilka miesięcy dołączy brat lub siostra (gwiazda nie ujawniła jeszcze płci dziecka), którego pierwsze zdjęcia już obiegły media społecznościowe.