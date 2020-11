Mel B ma poważne problemy finansowe. Grozi jej bankructwo?

Mel B jest mamą trójki dzieci . Phoenix Chi ma już 21 lat, Angel Iris to 13-latka, a Madison skończyła w tym roku 8 lat. Ojcem każdej z dziewczyn jest inny mężczyzna. Phoenix jest owocem związku Mel B z Jimmym Gulzarem, tata Angel to Eddie Murphy, a Madison - Stephen Belafonte

Jakiś czas temu "The Sun" donosił, że Mel B doświadczyła drastycznego spadku zarobków z powodu pandemii koronawirusa. Była jurorka amerykańskiego "X Factor", w 2020 r. miała ruszyć w trasę z reaktywowanymi Spice Girls. Zdawało się, że będzie to bardzo lukratywne przedsięwzięcie. Niestety z powodu pandemii trasa została odwołana.

Ostatnio informowaliśmy, że 45-letnia gwiazda zwróciła się do Eddiego Murphy'ego o zwiększenie alimentów, które wypłaca na 13-letnią Angel. Tym razem to jednak członkini Spice Girls została poproszona o zapłacenie ogromnej sumy pieniędzy. Mel B rzekomo napisała do sędziego o zwolnienie jej z nakazu z 18 września, w którym została zobowiązana do przekazania ogromnej sumy pieniędzy byłemu partnerowi i ojcowi jej córki Madison.