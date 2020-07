Mel Gibson był zakażony koronawirusem. Spędził tydzień w szpitalu

Mel Gibson był hospitalizowany po tym, jak zdiagnozowano u niego zakażenie koronawirusem. Miało to miejsce kilka miesięcy temu, ale informacja obiegła media dopiero teraz.

Jak podaje "The Daily Telegraph" Mel Gibson, w związku z diagnozą zakażenia koronawirusem, trafił kilka miesięcy temu do szpitala. W placówce w Los Angeles miał spędzić tydzień. Szczęśliwie wdrożone leczenie przyniosło oczekiwane efekty.

Informacje o jego stanie zdrowia były utrzymywane w tajemnicy aż do momentu, gdy pewnym było, że powtórne testy po kuracji Gibsona są negatywne, a on sam wrócił już do pełni zdrowia.