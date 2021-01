Mel Gibson skończył 65 lat. Pokazał się po wypadku

Zdjęcia na stacji benzynowej w Malibu wykonano w sobotę 9 stycznia. Do jednego z dystrybutorów podjechało nowiutkie czarne audi Q7, z którego wysiadł siwy mężczyzna w luźnych dresach, koszuli i z czerwoną bandaną na twarzy. Kiedy ją ściągnął, oczom paparazzi ukazał się Mel Gibson, który 3 stycznia świętował 65. urodziny.

O Gibsonie i Ross zaczęło się robić głośno w 2016 r., gdy para zaskoczyła wspólną obecnością na festiwalu w Cannes. W 2017 r. zostali rodzicami (to dziewiąte dziecko Gibsona z trzecią kobietą), ale nic nie wskazuje na to, by zamierzali sformalizować swój związek.