Mel Gibson za bardzo się objadał? Na jaw wyszła rozmowa aktora z reżyserami

Mel Gibson często robi wokół siebie zamieszanie. Aktor jest wybuchowy i zazwyczaj mówi, co mu ślina na język przyniesie bez wcześniejszego zastanowienia się. Wokół gwiazdy "Zabójczej broni" narosło również wiele skandali. Mel Gibson został oskarżony o stosowanie przemocy wobec swojej partnerki. Do sieci wyciekły nawet nagrania ich rozmowy - słychać na nich, jak aktor wrzeszczy na swoją ówczesną dziewczynę, Oksaną Grigorievą.

Przygotowania do ról często wymagają wielu wyrzeczeń. Kiedy aktorzy muszą schudnąć, intensywnie ćwiczą i dbają o to, co jedzą. Inaczej mają się sprawy, kiedy główny bohater ma mieć widoczny brzuszek. Jedną z tych osób był Mel Gibson, który musiał nabrać trochę kilogramów.