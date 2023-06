Melanie Martinez

PORTALS zawiera przeboje "VOID" i "DEATH", które przeszły do historii jako pierwsze oryginalne piosenki Martinez, które zadebiutowały na liście Billboard "Hot 100". Do "DEATH" dołącza towarzyszący mu filmowy teledysk – wyreżyserowany, wymyślony i zaprojektowany przez samą Martinez – który zajął pierwsze miejsce na liście najpopularniejszych teledysków YouTube i ma obecnie ponad 23 miliony wyświetleń. Piosenka była zapowiadana serią niesamowitych klipów ukazujących odrodzenie postaci Martinez "Cry Baby", co szybko wywołało gorączkowy nastrój wśród fanów i zebrało ponad 115 milionów wyświetleń we wszystkich mediach społecznościowych. Utwór i towarzysząca mu fascynująca oprawa wizualna zyskały uznanie między innymi Billboard, który komentował: "Awangardowa autorka popu tworzy w każdym projekcie odważne, rozległe światy… Podczas gdy dramatyczny pięciominutowy utwór można powiązać z jej artystycznym przebudzeniem, instrumenty perkusyjne i elementy elektroniczne sprawią, że słuchacze również poczują się odrodzeni".