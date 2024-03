MELANIE MARTINEZ ogłasza europejską i brytyjską cześć trasy koncertowej The Trilogy Tour

Martinez nawiązała niedawno współpracę z butikową firmą Flower Shop Perfumes Co. w celu wprowadzenia na rynek nowej kolekcji czterech zapachów, Portals Parfums. Przedsprzedaż rozpoczęła się 1 listopada o godzinie 11:00, a już następnego wieczoru, w mniej niż 48 godzin, zapachy zostały całkowicie wyprzedane. Portals Parfums jest następcą niezwykle udanego debiutu Martinez na rynku perfum z 2016 roku, Cry Baby Perfume Milk, który szybko się wyprzedał i obecnie można go znaleźć tylko na platformach odsprzedaży w cenie od 2000 USD za butelkę. Współpracując z perfumiarzami IFF Natashą Côté, Patty Hidalgo i Laurentem Le Guernec, Martinez była głęboko zaangażowana we wszystkie aspekty rozwoju nowej kolekcji zapachów. Podobnie jak Cry Baby Perfume Milk, który został kreatywnie zapakowany w replikę butelki dla niemowląt w stylu vintage, Portals Parfums jest dostępna w efektownej, rzeźbionej butelce o wysokości 1 metra, z wielooką głową stworzenia, która otwiera się jak matrioszka, aby odsłonić cztery szklane fiolki w środku. Każdy unikalny zapach zosta zaprojektowany tak, aby odzwierciedlać cztery żywioły: Water of Intuition, Air of Clarity, Fiery Passion, and Earthy Abundance. Kolekcja Portals Parfums jest obecnie wyprzedana. Aby zostać poinformowanym o uzupełnieniu zapasów i innych premierach produktów, odwiedź stronę PortalsParfums.com. Kolekcja zapachów Portals Parfums posłuży jako fundament dla innych produktów Portals, w tym szerokiej kolekcji świec zapachowych