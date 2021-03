Nowe informacje o Krawczyku. Menadżer zabrał głos

We wtorek 23 marca Andrzej Kosmala, wieloletni menadżer Krzysztofa Krawczyka, poinformował, że gwiazdor zachorował na COVID-19 i musiał trafić do szpitala. Sytuacja muzyka była poważna, a on sam prosił za pośrednictwem mediów społecznościowych o modlitwę za jego zdrowie.