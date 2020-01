WP Gwiazdy Poczta WP Pilot Program TV Menu News

Czerwony dywan 4 min. temu Męskie buty sportowe na co dzień Nie od dziś wiadomo, że obuwie sportowe jest najwygodniejsze, a stopy czują się w nim najlepiej - dotyczy to zarówno butów sportowych męskich, jak i damskich. Wśród bogatej oferty obuwia sportowego, dostępnego w sklepach, można znaleźć modele przeznaczone do uprawiania określonych dyscyplin sportowych, jak i uniwersalne buty sportowe, do chodzenia na co dzień. Zakup sportowych butów męskich czy damskich nie jest jednak taki łatwy. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Na rynku jest bardzo duży wybór tego rodzaju obuwia. Ważne, aby dokonać właściwego zakupu, który spełni nasze oczekiwania. Buty sportowe powinny być przede wszystkim trwałe i wygodne! Czym należy się kierować przy zakupie butów sportowych? Najważniejszą rzeczą jest sposób użytkowania butów – czy do codziennego treningu, czy też po prostu do chodzenia np. po mieście, do pracy czy na spacery po lesie? Czy to będą buty męskie sportowe, czy buty damskie… nie znaczy przecież, że używa się ich wyłącznie do codziennego uprawiania jakiejś dyscypliny sportowej. Najczęściej kupuje się takie buty, z powodu ich wygody i komfortu użytkowania. Takie właśnie obuwie o uniwersalnym charakterze (do chodzenia i nadające się również do treningu, np. biegania, jazdy na rowerze), cieszy się największą popularnością. Przy zakupie obuwia sportowego na pewno warto wziąć pod uwagę stopień twardości podeszwy. Nie mogą one być za miękkie, bo wówczas niezbyt dobrze będą amortyzowały stopy. Lepiej też, by wybrać niższe buty (poniżej kostki) – mężczyźni wybiorą półbuty męskie sportowe, a kobiety – półbuty damskie sportowe. Kolejnym elementem, który należy wziąć po uwagę przy zakupie butów jest ich fason. Mogą być to buty typu „adidasy", ale może to być też obuwie na płaskiej podeszwie albo – odwrotnie, na koturnie. Są też takie, które sięgają nad kostkę. Fason butów dobieramy do naszego sposobu ich użytkowania i naszego upodobania (musi się podobać i zapewniać komfort podczas chodzenia czy uprawiania sportu). Warto jeszcze zwrócić baczniejszą uwagę na rozmiar butów, bo czasem ten sam rozmiar różni, się w zależności od producenta. Dlatego tak ważne jest, by buty (najlepiej oba) przymierzyć przed zakupem. Wtedy przekonamy się, czy nam odpowiadają, czy jednak powinniśmy dokonać innego wyboru.

Wybór butów sportowych przez mężczyzn Mężczyźni mogą stanąć przed dylematem – czy zakupić półbuty męskie sportowe, czy zdecydować się na inny fason. Okazje się, że mężczyźni najczęściej wybierają takie marki butów sportowych, jak: Nike (dobre dla amatorów i profesjonalistów sportowych), Adidas (uniwersalne i cieszące się dużą popularnością półbuty męskie sportowe), Puma (buty idealnie dostosowujące się do stóp różnej wielkości, przeznaczone dla tych, który w większym stopniu niż amatorsko uprawiają sport). Te trzy marki obuwia są na topie półbutów męskich sportowych najczęściej wybieranych przez mężczyzn. Czy kolorystyka butów sportowych ma znaczenie? O ile w przypadku ubioru mężczyźni preferują kolory klasyczne, ciemne, stonowane, o tyle w przypadku butów sportowych jest inaczej. Ich wybór nie ogranicza się wyłącznie do czerni czy szarości. Chętnie wybierają kolorowe buty sportowe, np. czerwone. Preferencje mężczyzn w zakresie wyboru butów sportowych stają się coraz bardziej wyszukane, stawiają na jakość, ale i na styl, kolor butów, które mają im zapewnić zarówno wygodne użytkowanie, jak i stanowić część ich stylu, podkreślać charakter i gust. Polub WP Gwiazdy 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne