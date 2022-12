Metal Hammer Festival - 5 czerwca

Bilety już w sprzedaży! Zapraszamy!

Hatebreed to amerykańska formacja, która swoją działalność rozpoczęła w 1994 roku. Zespół ma na koncie 8 studyjnych płyt, a już pierwszy krążek kapeli "Satisfaction Is the Death of Desire" (1997) zyskał status kultowego albumu. Dyskografię zespołu zamyka płyta z 2020 roku, "Weight of the False Self". Stylistyka muzyczna grupy określana jest mianem zabójczego, zmetalizowanego hardcore’u.