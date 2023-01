Metallica M72 World Tour 2023-2024

Część dochodu z każdego sprzedanego biletu zostanie przeznaczona na fundację zespołu All Within My Hands. Założona w 2017 roku AWMH stara się pomagać i wspierać członków społeczności. Organizacja zebrała prawie 13 milionów dolarów – przekazując 5,9 miliona dolarów na dotacje przekazanych na programy rozwoju kariery i edukacji technicznej w USA, ponad 2,5 miliona dolarów na walkę z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego i ponad 3,2 miliona dolarów na pomoc ofiarom klęsk żywiołowych na całym świecie.