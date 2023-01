Metallica M72 World Tour 2024

W listopadzie informowaliśmy Was o trasie koncertowej M72 "No Repeat Weekend" organizowanej w roku 2023 i 2024. Trasa ta obejmuje 22 miasta, z dwoma koncertami w każdym z nich. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy z Was mogą spędzić cały weekend z zespołem Metallica, dlatego do sprzedaży zostaną wprowadzone bilety jednodniowe: przedsprzedaż na stronie LiveNation.pl w czwartek 19 stycznia 2023 od godz. 10:00; sprzedaż w piątek 20 stycznia 2023 od godz. 10:00.